3-0 voor en supporters Anderlecht voeren nog protest: eis van harde kern is duidelijk

Anderlecht heeft drie keer gescoord in één helft, dat op zich is al een wonder te noemen. Maar de supporters van Anderlecht vierden niet alleen. Ze voerden ook nog actie en zijn duidelijk niet van plan los te laten.

Na elk van de drie doelpunten klonk vanuit het vak van de harde kernen immers 'Wouter buiten'. Dat was vooraf zelfs afgesproken. Eender wat er gebeurde, ze gingen actie voeren tegen de voorzitter van de club. Waarom? Op sociale media gaat al een petitie rond om Wouter Vandenhaute ontslag te laten nemen als voorzitter van Anderlecht. De fans schuiven hem alle zonden van Israël toe. Het wisselende personeelsbestaan, de vele trainers, de kwaliteit van de kern... "Een groep bezorgde supporters van RSC Anderlecht is een online petitie gestart met als doel het vertrek van Wouter Vandenhaute uit zijn invloedrijke rol binnen de club. De actie weerspiegelt het groeiende ongenoegen binnen de achterban over zijn blijvende aanwezigheid en impact op het sportieve beleid", klinkt het. De onvrede over het beleid van Vandenhaute is niet nieuw. Eerder werd hij al eens gedwongen om de rol van niet-uitvoerend voorzitter op zich te nemen, maar dat duurde niet echt lang. De fans van Anderlecht menen dat de kloof met ploegen als Club Brugge, Genk en Union met het jaar groter wordt en willen weer een duidelijke lijn in het beleid zien. Benieuwd of hun acties impact gaan hebben.