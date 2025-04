Moet de rolstoel toch klaargezet worden voor Alderweireld? Antwerp komt met vers nieuws over geblesseerde kapitein

Toby Alderweireld, de afscheidnemende kapitein van Antwerp, gaf maandag in De ideale wereld op Canvas een update over zijn blessure. De aanvoerder van de Great Old is nog steeds in revalidatie na een scheurtje in de quadriceps. "Het wordt kantje boord om dit seizoen nog te spelen", gaf hij toe.

In gesprek met Ella Leyers sprak Alderweireld openhartig over zijn herstel. “Het is een zware blessure, maar ik herstel naar behoren", klonk het. Zekerheid over een mogelijke comeback gaf hij echter niet. De blessure kwam op een ongelukkig moment: net voor het begin van de play-offs. Toch blikte Alderweireld met enige relativering terug: “Ik heb geluk gehad dat ik in mijn carrière zo weinig geblesseerd ben geweest.” De verdediger, die zijn laatste weken als profvoetballer beleeft, wil koste wat het kost nog één keer op het veld staan. “Al is het in een rolstoel: die laatste wedstrijd ga ik er sowieso nog eens opkomen", zei hij strijdvaardig. Ook op sociale media toonde Alderweireld eerder al zijn vastberadenheid. “Het wordt een race tegen de klok, maar ik wil dat mooie shirt nog één keer dragen", schreef hij enkele weken geleden. Coach Andries Ulderink bracht dinsdag een positieve noot op zijn persconferentie. “Ik heb Toby vandaag aan een behoorlijke intensiteit op het veld zien lopen. Dat zag er goed uit, kan ik wel zeggen. Toby kwam al meerdere keren buiten. En Jan (Van Damme, red.), onze fysio, heeft hem al aardig afgepeigerd. Er zit dus zeker progressie in.”





