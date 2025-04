Antwerp, Gent, Anderlecht? Moment van de waarheid komt eraan voor Karel Geraerts

Karel Geraerts lijkt helemaal klaar voor een nieuwe job. Het moment van de waarheid lijkt er voor hem aan te komen.

Karel Geraerts is pas terug van een reis met het gezin en er staat nog een tripje naar Spanje op de agenda. Allemaal ideaal qua timing om binnenkort een nieuwe job op te nemen.

De play-offs zorgen ervoor dat de goesting groter en groter wordt. “Ik geniet, en werk veel voor televisie, zowel in Vlaanderen als Wallonië. Intussen kijk ik er enorm naar uit om weer te beginnen, om opnieuw voor een groep te staan”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Geraerts had gedacht om in januari of februari opnieuw aan de slag te gaan, maar hij weigerde toen enkele aanbieidingen. “Alles erna is moeilijker. Dan ligt de focus al op het volgende seizoen.”

En in ons land zijn er alvast opties genoeg met Antwerp, KAA Gent en Anderlecht die mogelijk een nieuwe trainer zullen aanstellen richting volgend seizoen.

“De contacten zijn er, maar het is vaak nog afwachten wie doorgaat met zijn trainer en wie niet. Zowel in binnen- als buitenland. Ik ben niet het type dat de poten onder trainers hun stoel wegzaagt. Clubs moeten hun huiswerk maar maken en vervolgens positie innemen.”

Ondertussen zit ook zijn contract bij Schalke 04 er zo goed als op. Nog één maandje wordt hij door de Duitse club uitbetaald. Een vorm van betaald verlof. “Zo kan je het noemen. Maar ik sta te popelen om opnieuw te spelen voor iets”, besluit hij.