Wouter Vrancken geeft de echte reden waarom het niet lukte bij KAA Gent en hij hakte daarom ook zelf de knoop door

Het huwelijk tussen Wouter Vrancken en KAA Gent liep vroegtijdig op de klippen, en dat had alles te maken met een gebrek aan draagvlak. "Laat ons een kat een kat noemen: de supporters in Gent hebben me nooit in hun hart gesloten", blikt Vrancken terug.

“Waarom weet ik niet, maar de vibe was van bij het begin negatief. Dat is jammer voor de evolutie van een ploeg.” Het kantelpunt kwam na een teleurstellend gelijkspel tegen Beerschot in november. Vrancken werd toen persoonlijk uitgefloten, wat de moeilijke relatie met de fans nog duidelijker maakte.

Hij besloot zich niet langer bloot te stellen aan die vijandige sfeer. Volgens hem was die negativiteit ook voelbaar bij de spelers, die extra steun nodig hadden, zeker de jongeren, merkt hij op in Het Nieuwsblad.

De impact op Vrancken zelf werd steeds groter. Werken ver van huis en dagelijks geconfronteerd worden met scepsis, vrat aan zijn energie. Hij merkte dat zijn motivatie wegzakte, en dat die mentale uitputting zich stilaan begon door te zetten naar de spelersgroep. In zulke omstandigheden kan een trainer volgens hem niet optimaal functioneren.

De gesprekken met voorzitter Sam Baro verliepen nochtans in een open en positieve sfeer. “Dat helpt. Sam is psycholoog van opleiding, hij begrijpt dat soort processen. Veel clubs zouden je gewoon buitenzetten als je zulke zaken aankaart. Sam niet, hij wou zelfs doorgaan met mij. Maar we hebben meerdere keren gepraat over hoe we het konden keren, zonder succes.”

Vrancken raakte niet uitgeput, maar voelde wel dat de balans weg was. “Het is simpel: als je te weinig energie haalt uit iets en er te veel verliest, moet je jezelf afvragen of je nog op de juiste plek zit. Ik zat op voorhand nochtans goed: een club die me wilde, een stad die me aansprak, goeie mensen. Daarom is het extra jammer. Ik had er écht zin in.”

Uiteindelijk besloot Vrancken zelf om op te stappen, in het belang van de club. “Ik heb de spelers gezegd dat dit het beste was om de vibe om te keren. En ik heb toen ook voorgesteld om Danijel Milicevic het roer te geven. Hij is iemand die door heel Gent op handen gedragen wordt.”