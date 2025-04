"Ik vreesde het ergste": Sterkhouder van KRC Genk praat over groot schrikmoment op training

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk moest het in de play-offs even zonder Jarne Steuckers doen. Hij liep een blessure op op training, die in het begin toch ernstig leek te zijn.

KRC Genk moest Jarne Steuckers deze play-offs twee wedstrijden missen, tegen Anderlecht en Club Brugge. Op training liep hij een blessure op, die uiteindelijk nog best meeviel.

"Op het moment zelf vreesde ik het ergste. Ik gleed weg zonder iemand anders in de buurt en ging vol door mijn enkel. Mijn been klapte weg, ik voelde een pijnscheut in de knie en vreesde dat ik een zware blessure had opgelopen", zei de winger bij Het Belang van Limburg.

Tegen Union SG stond hij wel opnieuw op het veld, al was dit nog niet volledig zonder zorgen voor hemzelf. In de thuiswedstrijd tegen Antwerp zal hij er opnieuw helemaal voor kunnen gaan. Het blijft een speler waar coach Thorsten Fink op rekent voor creativiteit in de ploeg.

"Uiteindelijk bleken het slechts twee kleine scheurtjes in de ligamenten, dat was wel een opluchting. Een beetje vergelijkbaar met wat me vorig jaar overkwam met STVV op Standard."

"Natuurlijk draag je dat even mee. Woensdag sloeg ik mijn voet opnieuw om. Dat is altijd even schrikken. Gelukkig zonder erg, ik verwacht dat ik zondag weer met een vrij hoofd kan voetballen", besluit Steuckers.