Beloften van Antwerp moeten enorme domper verwerken, trainer De Roover maakt opvallende vergelijking met andere beloftenploeg

In de 'wedstrijd van de laatste kans' ging het belofte-elftal van Antwerp zondagmiddag onderuit tegen Knokke. Door deze nederlaag eindigt de jeugdploeg op een voorlaatste plaats en speelt het volgend seizoen in de tweede afdeling.

Trainer Sepp De Roover wijst erop dat de omstandigheden voor zijn team het hele seizoen niet altijd ideaal waren. Hij vergelijkt zijn ploeg met Jong Gent, dat bovenaan staat.

"Jong Gent, de leider, heeft negen of tien spelers in de kern die bijna 2.000 minuten of meer hebben gespeeld. Dat is bij ons niet het geval, en dat vraagt dus een andere aanpak", reageert De Roover in De Gazet van Antwerpen.

De Roover merkt ook op dat zijn ploeg doorheen het seizoen enkele talenten heeft afgestaan aan de A-kern. "Voor de ontwikkeling is dat gunstig, maar wij moeten met die situatie rekening proberen te houden", benadrukt de coach.

Positieve toekomst

Ondanks de degradatie kijkt De Roover met vertrouwen naar de toekomst. "Ik denk dat we een erg talentvolle lichting in het vooruitzicht hebben. De U16 is zojuist kampioen geworden, en de U19 speelt woensdag de halve finale van de beker. Dat zijn positieve verhalen."

De Roover ziet zelfs voordelen in de degradatie. "Voor talentvolle spelers is het een interessante verandering om volgend jaar vooraan in de competitie te kunnen spelen. Dit zou hen zeker kunnen helpen om door te stoten naar de A-kern."