Anderlecht en Besnik Hasi spelen met vuur: kritiek nu al loeiend hard

Anderlecht speelt met vuur. Besnik Hasi heeft voor de match tegen Antwerp maar liefst negen wissels doorgevoerd met het oog op de bekerfinale van zondag. Maar zo riskeert paars-wit straks ook met lege handen achter te blijven als het fout loopt op de Bosuil.

Enkel Coosemans en Dendoncker blijven staan van de elf die zondag waarschijnlijk Club Brugge partij zullen geven. Dat is wel letterlijk met een B-elftal spelen. Nu goed, er zit nog wel kwaliteit in de kern, maar qua automatismen zal dat toch bitter weinig zijn.

Het is met twee woorden spreken, maar Antwerp kan straks tot op twee punten van de vierde plaats naderen. En Antwerp speelt straks nog tegen Gent, terwijl Anderlecht de drie titelfavorieten moet confronteren. Of ze daarin veel punten zullen pakken.

Nu goed, het is doorgesproken geweest met de bestuurstop. Die willen alles op alles zetten voor die bekerfinale en die eerste prijs onder het nieuwe bewind. Maar dat kan ook als een boemarang in het gezicht terugkeren. Marco Kana heeft bijvoorbeeld sinds begin vorig seizoen geen eersteklassevoetbal meer gespeeld. Voor Thomas Foket is het van januari geleden dat hij nog eens speelde. Idem voor Goto.

De kritiek is nu al loeiend hard op sociale media. Als Anderlecht straks die vierde plaats nog moest prijsgeven en de bekerfinale verliezen, dan is het lot van Besnik Hasi waarschijnlijk ook al beslist. En wat dan met Wouter Vandenhaute en Olivier Renard, die de bekerfinale als ultiem doel stelden en daar ook David Hubert voor ontsloegen?

Het is te hopen voor Anderlecht dat het goed afloopt op de Bosuil en anders dat ze de bekerfinale winnen, want dit is toch een enorm risico dat ze nemen. En eigenlijk had het meerendeel van de fans zich al neergelegd bij het feit dat Club Brugge normaal gezien te sterk zal zijn in die finale...