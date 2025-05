"Hij lacht terug op training": Alles op de bekerfinale? Besnik Hasi roemt drie sterkhouders, maar ...

RSC Anderlecht staat voor zijn week van de waarheid. Eerst is er een competitiewedstrijd tegen Royal Antwerp FC waar de vierde plaats kan worden veiliggesteld, daarna is er de clash met Club Brugge in de bekerfinale. Staan bepaalde spelers dan op?

“Hazard heeft nog wat last na de wedstrijd op Gent en krijgt rust. En zo zijn er nog wel een paar jongens die rust zullen krijgen omdat ze uit blessure terugkomen", aldus Besnik Hasi op zijn persconferentie voor de match tegen Royal Antwerp FC.

Daardoor lijkt nu al duidelijk dat de bekerfinale misschien toch nog een beetje hoger wordt ingeschat. Heel wat spelers van Anderlecht zijn eindelijk terug op niveau aan het komen, maar zullen tegen Antwerp dus vermoedelijk rust krijgen.

Stevige wedstrijden van goudhaantjes

Misschien horen ook Dolberg en Verschaeren daarbij. Ook zij komen terug na blessure en moeten misschien een beetje op de rem gaan staan om zichzelf niet voorbij te gaan lopen.

Het is duidelijk: Besnik Hasi gaat vol voor de bekerfinale, ook al wil hij ook de competitie niet te grabbel gooien. En onder meer Hazard is wel helemaal opnieuw aan de oppervlakte aan het komen, dus hij kan nog van waarde zijn.

Spelplezier

Al wil Hasi het verhaal niet alleen op Hazard toespitsen. "Er is Thorgan Hazard, maar er zijn nog andere spelers. Tegen Gent waren er veel goed en daarbij ook al onze belangrijke spelers, ook Verschaeren en Dolberg doen het goed. Iedereen haalt een goed niveau."

"Thorgan heeft zijn spelplezier gevonden. Hij was naarstig op zoek naar zijn beste vorm, misschien zelfs geforceerd. Nu doet hij zijn ding in de structuur en hij lacht op training én op de wedstrijd", aldus de oefenmeester van RSC Anderlecht over wat er in het hoofd van Hazard anders aan het lopen is.

Het ziet er ook zo uit op de wedstrijden. Waar Hazard het nu van moet hebben, is dat hij zijn spelplezier kan omzetten in dribbels en acties. Het is de laatste weken vooral aan Yari Verschaeren om het werk te verzetten met Huerta en Dendoncker.

Dolberg en Verschaeren

"Ik vond het ook van Dolberg een van zijn beste wedstrijden in Gent. Hij gaat niet elke match vier goals maken, maar hij deed het heel goed."

"En Verschaeren was ook dominanter en hij komt ook terug uit blessure, het is de eerste keer dat hij 90 minuten kon spelen. Hij was aanwezig. Hopelijk gaan ze nog beter worden, want we gaan ze nodig hebben." Maar misschien dus niet tegen Antwerp en dus enkel in de bekerfinale ...