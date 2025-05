Jelle Van Damme onder de indruk van JPL-trainer: "De gentlemanversie van Diego Simeone"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sébastien Pocognoli beleeft een sterk debuutseizoen bij Union, en dat verrast Jelle Van Damme allerminst. De twee waren in een ver verleden nog ploeggenoten bij Standard.

Hij is al een tijdje gestopt met het profvoetbal, maar toch volgt Jelle Van Damme het Belgische voetbal nog altijd op de voet. De voormalige verdediger, die bekendstond om zijn stevige tussenkomsten, deelt geregeld zijn mening als fietspartner van Jan Vertonghen en vaste stem bij Het Nieuwsblad.

Recent gaf hij zijn visie op Sébastien Pocognoli, die indruk maakt in zijn eerste seizoen als hoofdcoach in de Jupiler Pro League. Van Damme kent Pocognoli goed: ze stonden samen op het veld bij Standard en de nationale ploeg, en hij herkent duidelijk zijn stempel in het huidige Union.

“Hij is een gentlemanversie van Diego Simeone", zegt Van Damme. “Hij schreeuwt niet zoals El Cholo, maar heeft dezelfde passie, hetzelfde oog voor detail en straalt net zo veel uit aan de zijlijn.”

Een voorbeeld als speler

Volgens Van Damme was Pocognoli als speler al een voorbeeld qua inzet. “Tijdens de laatste training voor een belangrijke wedstrijd kreeg hij iedereen mee door zelfs nog wat meer te geven dan normaal, om de anderen wakker te schudden", legt Van Damme uit.

Pocognoli strijdt met Union volop mee voor de landstitel. Misschien wordt hij ooit nog trainer van Standard.