Opvallend: liefst vier doelmannen uit onze competitie in de top-10 van Europa

De Belgische ploegen hebben ook dit jaar een stevig figuur weten te slaan in de Europese competities. En ook in de eigen competitie mogen we op bepaalde manieren spreken van veel mooie prestaties. Ook in doel zijn de spelers in ons land héél goed bezig.

Objectief spreken over wie de beste speler of doelman is? Dat is niet altijd makkelijk. Maar met bepaalde statistieken kan je wel hier en daar een en ander duidelijk maken.

Colin Coosemans met dé meeste reddingen

Bij doelmannen kan je het dan bijvoorbeeld hebben over het percentage aan reddingen. Dat is een statistiek waar ze bijvoorbeeld in het ijshockey voor keepers veel waarde aan hechten.

En dus is de vraag: wie heeft de meeste reddingen gedaan in de Belgische competitie en in de competities rondom ons? De Pro League heeft wat dat betreft een aantal cijfers binnen gekregen.

De beste doelman in de competities die deel uitmaken van de top-10 in Europa? Colin Coosemans, met een reddingpercentage van 80 procent. Hij houdt daarmee nipt Davy Roef af, die afklopt op 79%.

Gezien het seizoen van RSC Anderlecht en KAA Gent zijn dat misschien niet eens zo'n opvallende cijfers. Senne Lammens staat bovendien ook in de top-3, terwijl ook Epolo nog in de top-10 staat voor dit seizoen met 76% van de reddingen.

Straffe cijfers

Het maakt enkel maar duidelijk dat er in de Belgische competitie opnieuw heel wat topdoelmannen rondlopen. Een grote verrassing is dat niet, want onder de lat hebben we al sinds jaar en dag heel goede goalies gekend.

In de top-10 zien we verder nog wel wat topkeepers, waardoor de statistiek toch zeker zijn waarde heeft of kan hebben. En ook Svilar zien we tussen de namen staan: ook hij is aan een geweldig seizoen bezig dus.

De komende weken kunnen de doelmannen ook opnieuw van grote waarde blijken te zijn. Zowel in de titelstrijd als in de strijd om de vierde plaats lijkt er nog veel mogelijk voor diverse ploegen. Een goede redding kan dan een extra verschil zijn tussen winst en verlies en belangrijke punten.