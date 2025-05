Oumi deelt scherpe sneer uit naar Ruben Van Gucht: "Onthoud dat je niets over mijn leven weet"

Enkele dagen na de uitspraken van Sporza-journalist Ruben Van Gucht in het televisieprogramma De Afspraak, heeft nu ook Oumi Rayane, de echtgenote van Remco Evenepoel, publiek gereageerd. Dit deed ze met een subtiele, maar duidelijke boodschap via Instagram.

Het begon maandagavond toen Ruben Van Gucht, te gast in De Afspraak op Canvas, zich uitsprak over de betrokkenheid van Remco Evenepoels schoonfamilie bij diens wielercarrière. De journalist liet vallen dat Evenepoel 'voor hen probeert te zorgen' en stelde daarbij de vraag of dat 'nodig' is.

Evenepoel reageerde diezelfde avond nog verontwaardigd op sociale media. “Dat is complete onzin. Mijn vrouw komt uit een welgestelde familie, met ouders die door hard werk en ondernemerschap een prachtig leven hebben opgebouwd", schreef de wereldkampioen furieus.

Nu komt ook Oumi Rayane zelf met een reactie, via een Instagram Story. Op het eerste gezicht lijkt het om een alledaagse ‘outfit-post’ te gaan, maar de begeleidende tekst verraadt meer.

“Met dank aan mijn eigen prestaties en studies die mijn ouders sponsorden", klinkt het. Een duidelijke sneer naar de beweringen van Van Gucht.

Daar bleef het niet bij. Rayane voegde ook een extra boodschap toe aan haar verhaal: “Onthoud dat je niets over mijn leven weet. Ik toon je nog geen procent ervan.”