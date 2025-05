Wesley Sonck is kristalhelder over Antwerp - Anderlecht en kijkt ook al naar bekerfinale - en wat met Jan Vertonghen?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zowel in de Europese bekers als in de Jupiler Pro League zitten we stilaan in de fase van de waarheid. Wesley Sonck is een van de analisten die zoveel mogelijk voetbalwedstrijden wil zien. En hem viel iets op.

Wesley Sonck was overdag nog actief als analist bij Antwerp - Anderlecht, 's avonds schoof hij dan weer bij in het team van Sporza dat de omkadering deed van de Conference League. Tweede helft beter "Of ik een goede wedstrijd gezien heb? Het was ok, maar niet wow. De tweede helft was wel beter", opende de gewezen topspits zijn analyse over het duel tussen Antwerp en Anderlecht. "Er kwamen meer kansen en we hebben ook goals gezien, met een verrassende opstelling van Anderlecht. Zeker omdat ze zondag tegen Club Brugge moeten spelen in de bekerfinale." Geen zand in de ogen "Negen nieuwe mensen, dat was even schrikken. Ik denk dat het te maken heeft met fitheid en niet met zand in de ogen te strooien", aldus Sonck. En hij wilde ook nog wel wat kwijt over Jan Vertonghen. De centrale verdediger kreeg een dik kwartier tegen Antwerp. Gaat hij zondag in de basis starten? "Als vriend zou ik zeggen van wel. Voor het Belgisch voetbal zou het ook mooi zijn, maar ik denk dat coaches toch anders denken."