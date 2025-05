Bij KAA Gent keken ze hun ogen uit na prestatie van Club Brugge-speler: "Hij is ongelooflijk"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na de zware nederlaag tegen Club Brugge kwam KAA Gent-middenvelder Mathias Delorge met scherpe kritiek, maar ook met bewondering voor één man in het bijzonder: Ardon Jashari.

De Zwitserse controleur van Club speelde een nagenoeg foutloze partij en maakte indruk met zijn rust, vista en positie kiezen. “Jashari is ongelooflijk", klonk het oprecht bij Delorge.

Delorge had het gevoel dat hij bij momenten alleen stond op het middenveld, overspeeld door de Brugse dominantie. “Ik had soms het gevoel dat ik er alleen stond. Zo hebben veel jongens zich wellicht gevoeld. We liepen veel, maar kwamen overal tekort", zei hij. “En dan zie je aan de overkant iemand als Jashari het spel verdelen alsof hij op training staat.”

Gent probeert volgens Delorge wel om van achteruit te voetballen, maar valt vaak terug op de lange bal. “Wij proberen ons aanspeelbaar te maken, maar dan gaat de bal toch lang. Ik ben tijdens de rust kwaad geworden", gaf hij toe. “Het is niet omdat Club sterk is dat we niet moeten voetballen.”

De cijfers zijn schrijnend: Gent zit al aan 22 tegengoals in de play-offs en dreigt het negatieve record van Lokeren uit 2014 te breken. “We moeten niet belachelijk doen: dat is veel te veel. We krijgen enkele goals kinderlijk binnen", zei Delorge. “Eén lange bal en zij staan alleen voor de keeper. Dat kan gewoon niet.” Club Brugge profiteerde genadeloos van de zwakke organisatie.

Gent dreigt zo de play-offs bijzonder pijnlijk af te sluiten, met een onzeker gevoel en een stevig doelsaldo in het rood. Maar de waardering voor de tegenstander was groot. “We speelden tegen een indrukwekkend Club", besloot Delorge.