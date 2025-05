Brandon Mechele doet de fans van Club Brugge kirren van plezier met stevige uitspraak over toekomst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Brandon Mechele speelt al zijn hele carrière voor Club Brugge. En dus is de vraag stilaan of dat ooit nog gaat veranderen. Als het van Mechele zelf afhangt ...

"Ik dacht dat je het aan mij niet zou vragen. Nee, ik wil er meteen voor tekenen om voor de rest van mijn carrière bij Club te blijven", aldus Brandon Mechele in gesprek met Sporza.

Contract voor het leven?

In aanleiding naar de bekerfinale tegen RSC Anderlecht is er vrij veel te doen over de spelers van Club Brugge. Heel wat spelers lijken te gaan vertrekken deze zomer, maar dat lijkt niet te gelden voor de centrale verdediger.

En zo kan Mechelen nog meer op zoek naar records voor en met Club Brugge. "Meeste matchen, meeste titels, meeste bekers... Of ik daar veel mee bezig ben? Nu die records naderen toch steeds meer."

Duidelijke beslissing

"Het zou zonde zijn om alles weg te gooien als je er zo dichtbij staat. Dus ik wil daar vol voor gaan", aldus nog Mechele. Te beginnen dus met de bekerfinale op zondag tegen RSC Anderlecht.

De centrale verdediger pakte al heel wat prijzen met Club Brugge. Het lijkt er niet meteen nog op dat hij ooit nog een andere ploeg zal opzoeken in zijn loopbaan.