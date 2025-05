Club Brugge aan de leiding, maar dit nadeel hebben ze (voorlopig) ten opzichte van Genk en Union SG

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het titeldebat in België is nog niet gestreden. Club Brugge staat na een zege tegen Union SG opnieuw op kop in het klassement, maar toch hebben zij blauw-zwart op dit moment toch nog een probleem. Ze hebben het namelijk niet in eigen hand.

Club Brugge heeft door de overwinning tegen KAA Gent op dit moment 46 punten. Dat zijn er twee meer dan Union SG en vijf meer dan KRC Genk. Die beide ploegen spelen op zaterdag nog tegen elkaar. Lot in eigen handen Minstens tot dan heeft blauw-zwart alles wel niet in eigen handen. Als Union SG in zijn vier laatste speeldagen 12 op 12 pakt, dan zijn de Brusselaars altijd kampioen. En voor KRC Genk geldt bovendien hetzelfde. Doordat zij nog tegen blauw-zwart moeten spelen, hebben ook zij voldoende aan een 12 op 12 om de titel te gaan pakken in de Champions' Play-offs. Wie zal het halen? Als blauw-zwart al zijn wedstrijden wint, dan raakt Genk nooit meer voorbij hen, dus dan zijn ze wel zeker van de tweede plaats. Maar voorbij Union gaan ze niet per se als zij ook 12 op 12 pakken. Als Genk zou winnen van Union, dan hebben plots enkel Genk en Club Brugge alles nog in eigen handen. Of hoe het mogelijk de komende twee-drie weken nog meermaals kan wijzigen qua scenario.

Wie pakt de titel? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Club Brugge (46) 60% Union SG (44) 40% Genk (41) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 04/05/2025 23:00.