Nicky Hayen heeft een groot dilemma voor de bekerfinale (of is zijn keuze snel gemaakt?)

De bekerfinale van zondag tussen Club Brugge en Anderlecht komt steeds dichterbij en coach Nicky Hayen heeft een luxeprobleem in de aanval. Eén naam is zeker: Christos Tzolis. Maar wie nog?

De Griek is dé man in vorm en de absolute draaischijf van Blauw-Zwart in deze play-offs. Met zes doelpunten en vier assists is hij betrokken bij maar liefst tien goals. De andere zekerheid lijkt Romeo Vermant, al moet dan Jutgla of Talbi wijken.

Samen met Tzolis vormt Vermant het productiefste duo van de play-offs. “De helft van zijn goals zijn van mij, hé”, lachte Tzolis na de match tegen Gent. Vermant scoorde de laatste weken vlot, onder meer tegen Gent én Anderlecht. Zijn recente vorm maakt hem moeilijk te passeren.

Toch is de concurrentie niet min. Jutglà is normaal gezien een vaste waarde en Nilsson is opnieuw fit, al sukkelt die nog met zijn vorm. Ook Chemsdine Talbi maakte indruk in de jongste wedstrijden. Vooral zijn snelheid en diepgang kunnen in een finale een wapen zijn. Hayen bevestigde zelf: “Mijn keuzes zijn moeilijker geworden. Iedereen lijkt klaar.”

Tegen Union werkte de tandem Tzolis-Vermant minder goed, maar in andere wedstrijden, ook tegen Anderlecht, vonden ze elkaar blindelings. Daartegenover staat dat Nilsson én Jutglà momenteel wat in de schaduw voetballen. Vooral Jutglà lijkt zoekende sinds hij opnieuw naar de flank werd geschoven.

Wie dan in de spits? Alles wijst erop dat Hayen het vertrouwen geeft aan Vermant, met Tzolis op links en mogelijk Talbi op rechts. Nilsson en Jutglà zouden dan vanaf de bank hun rol moeten spelen. “We hebben iedereen nodig”, aldus Hayen. “Of het nu als starter is of als invaller.”