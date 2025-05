Een grote verandering voor Anderlecht: dit zijn de gevolgen van de bekerwinst van Club Brugge voor de Europese plaatsen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekenning van Europese tickets na de Play-offs hangt deels af wie de Beker wint. De triomf van Club Brugge geeft nu een duidelijk beeld.

Door de beker te winnen, heeft Club Brugge ook een plaats in de play-offs van de Europa League veiliggesteld. Maar blauw-zwart kan in de competitie nog meer ambiëren.

De troepen van Nicky Hayen zijn al verzekerd van een top 3-plaats. Ongeacht hun uiteindelijke rangschikking aan het einde van het seizoen, zal de Europa League-play-off dus toekomen aan de derde van de Champions' Play-offs.

Voorlopig is de kans groot dat dit KRC Genk zal zijn. Racing heeft vijf punten achterstand op de tweede plaats van Club Brugge en vijf punten voorsprong op Anderlecht, met nog drie wedstrijden te gaan. Sporting heeft nog maar een kleine kans, maar zal hier vol voor gaan.

Door vierde te eindigen zou Anderlecht worden geplaatst in de tweede voorronde van de Europa League. Paars-wit zou dus een maand eerder aan zijn traject beginnen dan bij een podiumplaats. Met de mogelijkheid om naar de Conference League te gaan bij verlies, is de derde plaats ook verzekerd van Europees voetbal tot de winter, wat niet geldt voor de vierde in het klassement.

De overwinning van Club Brugge heeft ook gevolgen voor de toekomstige winnaar van de Europe Play-offs. Als Charleroi zijn eerste plaats behoudt (vier punten voorsprong met nog drie wedstrijden te gaan), zullen de Zebra's de vijfde van de Champions' Play-offs uitdagen. Een vijfde plaats die momenteel wordt ingenomen door Antwerp, met een voorsprong van twee punten op KAA Gent.