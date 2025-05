📷 Supporters Royal Antwerp FC halen in open brief fors uit naar bestuur van de club

De supporters van Royal Antwerp FC zijn boos. Ze laten hun ongenoegen over vooral financiële zaken horen in een open brief.

De Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC) en de harde kern Collectief 86 hebben een open brief online gezet. Daarin uiten ze hun bezorgdheid over de toekomst van de club. De supporters stellen zich vragen bij de stabiliteit van de ploeg, maar ook over de sportieve toekomst. Maar ook bij de forse prijzen voor de abonnementen en de drank voelen ze zich niet blij. “Beschouw deze brief als een laatste push richting het interne overleg over de ticketprijzen”, zegt FASC-voorzitter Dominik Van Landeghem aan Het nieuwsblad. “De sportieve en financiële vooruitzichten zijn onzeker, dus redeneren wij: hou de prijsstijgingen behapbaar en maak dat de tribunes vol zitten. Liever gestaag groeien, met prijzen conform de prestaties. Dan geef je de mensen waar voor hun geld. En niet omgekeerd.” De prijzen voor de abonnementen van volgend seizoen liggen bij andere clubs duidelijk lager. Antwerp komt er als duurste uit. Het volledige statement kan je hieronder lezen.