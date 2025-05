Wordt de titelstrijd dit weekend beslist? Marc Degryse is duidelijk: "Ik acht hen echt klaar om kampioen te worden"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Met nog drie wedstrijden te gaan nadert de competitie zijn ontknoping. Club Brugge en Union SG lijken nog de enige twee echte titelkandidaten te zijn.

KRC Genk begon comfortabel als leider aan de Champions' Play-offs. Na een zeer teleurstellende 1 op 15 is hun voorsprong helemaal weggewerkt, net als de titelkansen. Het is bijna onmogelijk om de achterstand op Union SG nu nog in te halen.

Marc Degryse ziet ook dat er nog maar twee titelkandidaten zijn. "De bekerwinst gaat Club volgens mij alleen nog meer vertrouwen geven in de titelstrijd, waar KRC Genk na de nederlaag tegen Union nu echt wel is uitgeteld. Volgens mij wordt de titelstrijd komend weekend beslist", opende hij bij Het Laatste Nieuws.

De voorbije jaren greep Union SG enkele keren net naast de titel. Afgelopen seizoen stortte het helemaal in. In Brussel zullen ze vastberaden zijn om nu wel landskampioen te worden.

"Ik acht Union echt klaar om kampioen te worden. Ze voetballen zo volwassen, zo solide. Ze maken amper grote fouten. Daarom zie ik ze in hun twee laatste wedstrijden ook echt niet verliezen van Antwerp of KAA Gent", gaat Degryse verder.

"Als Union nog ergens punten laat liggen, zal het zaterdagavond in de derby op Anderlecht zijn. Als ze daar winnen, schrijf ik hem op voor Union. Als ze daar toch punten laten liggen, zie ik Club zondag ook gewoon winnen van Genk, negen op negen pakken en gaat de titel naar Brugge. We gaan naar een zéér boeiend weekend", besluit hij.