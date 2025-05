BREAKING: Voormalig Gouden Schoen Sven Kums heeft beslissing genomen: "Niet makkelijk, wel weloverwogen"

Sven Kums zet na dit seizoen een punt achter zijn profcarrière. De 36-jarige middenvelder van KAA Gent, die meer dan 700 wedstrijden als profvoetballer speelde, stopt met voetballen na een loopbaan waarin hij onder meer de landstitel, de Beker van België en de Gouden Schoen veroverde.

"Na 19 jaar als prof begon het fysiek te wegen", gaf Kums aan. "Als ik speel, wil ik alles geven. Daarom wilde ik ook stoppen bij de club waar ik het meest heb betekend." Zijn beslissing was niet makkelijk, maar wel weloverwogen. De aanvoerder van de Buffalo’s neemt afscheid op het hoogste niveau en met volle dankbaarheid.

Kums speelde meer dan 350 officiële wedstrijden voor Gent, waarvan het merendeel als kapitein. Hij kwam in 2014 over van Zulte Waregem en werd meteen een dragende kracht. "Toen ik de overstap maakte, vond mijn vrouw het geen goed idee omdat beide clubs toen even sterk waren. Maar ik voelde dat er iets moois kon groeien."

Die inschatting bleek juist: in zijn eerste seizoen leidde Kums Gent naar de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. "Dat kampioenschap was het hoogtepunt uit mijn carrière. De viering op de Leie vergeet ik nooit meer. Ik ben ook trots op de Gouden Schoen, maar de titel staat boven alles."

Na zijn Gouden Schoen in 2016 won Kums ook de Supercup met Gent. Tijdens zijn tweede periode bij de club, na een passage bij Anderlecht, pakte hij nog de Beker van België. Daarmee heeft hij alle nationale prijzen gewonnen. “Ik was wat bang voor de reacties bij mijn terugkeer, maar de fans ontvingen me warm.”

Ook op Europees vlak maakte Kums indruk. In de Champions League-campagne van 2015-2016 was hij een sleutelspeler. Hij werd zelfs opgenomen in het UEFA-team van de groepsfase, naast enkele van de grootste namen in het Europese voetbal.

Sven Kums zal worden herinnerd als een slimme en technisch verfijnde middenvelder. Een echte regisseur op het veld, jarenlang het kloppende hart van KAA Gent. Wat begon als een overstap met twijfels groeide uit tot een clubcarrière die hem een vaste plek in de Gentse geschiedenis bezorgt.