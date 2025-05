Wat als? Zo spannend zou de titelstrijd nu zijn, met play-offs zonder halvering van de punten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG en Club Brugge lijken onder elkaar uit te maken wie de kampioen wordt. KRC Genk ligt dan weer uit de titelstrijd na een 1 op 15.

Voorlopig ziet het er naar uit dat we de voorlaatste keer play-offs spelen in de Jupiler Pro League, met halvering van de punten. Daarover is al heel veel gezegd en geschreven.

Binnen twee jaar zou de kampioen gekend moeten zijn na een gewone competitie zoals nagenoeg in heel Europa gespeeld wordt. Of er dan evenveel spanning zal zijn is maar zeer de vraag.

Als de Champions’ Play-offs van dit jaar zouden gespeeld worden zonder halvering van de punten, dan zou het op dit moment ook heel erg spannend zijn in de titelstrijd.

Ondanks de dramatische resultaten van KRC Genk in de laatste vijf wedstrijden zouden de Limburgers nog altijd aan de leiding staan, met evenveel punten als Club Brugge.

En Union SG zou ook nog helemaal meedoen in de titelstrijd. Zij zouden op één puntje staan van het leidersduo. Hier en daar is al te horen dat de play-offs zeker mogen blijven voor de spankracht van de competitie.