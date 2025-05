Zo dichtbij: Sven Kums zegt wat zijn grootste ergernis uit zijn carrière is nu hij stopt met voetballen

Na dit seizoen stopt Sven Kums met voetballen. Dat maakte de speler van KAA Gent woensdag bekend. Tijd om terug te blikken dus...

Sven Kums kan terugblikken op een heel mooie carrière. Hij heeft er altijd alles aan gedaan om er het maximum uit te halen en dat is ook vooral te danken aan Hein Vanhaezebrouck.

“Alle successen behaalde ik ook met Hein: kampioen in tweede klasse bij Kortrijk, kampioen, beker én Supercup met KAA Gent”, vertelt Kums aan Het Nieuwsblad.

Eén ding vindt Kums zelf heel jammer als hij terugblikt op zijn carrière. “Dat ik nooit een cap bij de Rode Duivels heb gehaald, ondanks enkele selecties, zal wél een ergernis blijven. Ik was er dicht bij.”

Kums was in 2015 geselecteerd en zou spelen tegen Spanje, maar die wedstrijd werd uiteindelijk geannuleerd uit vrees voor aanslagen.

Vanhaezebrouck zal voor altijd de rode draad in zijn carrière zijn. “Na mijn familie is Hein de belangrijkste persoon in mijn carrière. Op elk mogelijk moment heeft hij me de kansen gegeven. Eerst bij Kortrijk, bij KAA Gent, op een moeilijk moment ook bij Anderlecht.”