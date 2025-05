Antwerp komt met update over Toby Alderweireld en of hij nog op het veld zal staan voor zijn afscheid: "Komt op de tweede plaats"

Antwerp-coach Andries Ulderink gaf vrijdagmiddag hoopvol nieuws over de revalidatie van Toby Alderweireld (36). De aanvoerder, die al acht weken langs de kant staat, komt "volgende week" terug in groepstraining en zou de derby tegen Union kunnen halen.

Tweeënhalve week geleden twijfelde Alderweireld nog hardop of hij zijn afscheid op het veld zou meemaken. “Al is het in een rolstoel: de laatste wedstrijd kom ik er sowieso nog eens op", zei hij toen. Ulderink nuanceert die zelftwijfel nu resoluut: “Het lijkt erop dat Toby dit seizoen nog in actie zal komen.”

Of hij volgende zaterdag al fit genoeg is voor de selectie tegen Union (17/05) is nog afwachten, aldus de Nederlandse coach. “We gaan kijken of zijn trainingsdeelnames volstaan om hem er meteen bij te halen. Acht weken out zijn is niet niks.”

Dat signaal stemt positief: na Union wacht bij een vijfde plek zelfs nog een eigen finale op de Bosuil. “Mochten we in Gent een goed resultaat boeken, dan krijgt Toby nóg een extra thuiswedstrijd voor zijn afscheid", legt Ulderink uit.

Voor Alderweireld is die belangrijke match natuurlijk de ultieme afscheidsshow, maar hij voelt ook de urgentie om de ploeg te helpen. “Zijn afscheid is belangrijk, maar presteren voor de club staat voor hem nog net iets hoger.”

Ulderink sluit af met een dankbare noot: “Toby en ik hebben alle scenario’s doorgenomen. Hij wil er zo snel mogelijk bij zijn, niet om afscheid te nemen, maar om samen met de jongens het seizoen goed af te sluiten.”