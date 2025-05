Hasi reageert met sarcasme op afwezigheid Brugse fans: "We hadden ze toch niet gehoord"

Besnik Hasi blike vooruit op de Brusselse derby tegen Union en reageerde ook op het besluit om Brugse supporters uit te sluiten bij de thuiswedstrijd van Anderlecht. "We spelen tenslotte voor ons eigen publiek", zegt hij. "Als zij er wél waren, hadden we ze toch niet gehoord."

Over de motivatie heerst bij Hasi geen twijfel, ondanks het feit dat zelfs een derde plaats geen Europees ticket meer oplevert. “Dat keurslijf van regeltjes is haast onnavolgbaar", lacht hij, “maar wij focussen op vooruitgang en een revanchegevoel na de heenwedstrijd.”

Op de vraag of Anderlecht nu de titelstrijd beslist door punten af te pakken, reageert hij nuchter: “Dat denken mijn spelers niet. Wij hebben alleen oog voor ons eigen werk: alles geven en onze taken uitvoeren.”

Met weinig sportief gewicht in de topwedstrijden wil Hasi ook jong talent laten proeven van het eerste elftal. “Nathan De Cat was kandidaat voor een basisplaats, maar hij is opgeroepen voor het EK U17. Jammer, want ik had hem graag minuten gegund.”

Al zou dat dit weekend nog kunnen. "Het feit dat hij met de nationale ploeg vertrekt, verandert niets aan onze kijk op zijn kwaliteiten. Hij maakt dit weekend gewoon deel uit van de selectie en reist volgende week af."

Over de beslissing van burgemeester Cumps om Brugse fans te weren, is Hasi resoluut: “Op ons veld telt enkel de publieke steun die we wél krijgen. Hun afwezigheid verandert niets aan onze voorbereiding of sfeer in het stadion.”