KRC Genk-coach Thorsten Fink spreekt klare taal over instorting tijdens play-offs

KRC Genk ontvangt zondag Club Brugge en wil zich na een teleurstellende 1 op 15 herpakken. De tweede plaats is nog mogelijk, al heeft Genk het niet meer zelf in handen. Coach Fink blijft positief.

KRC Genk neemt het zondagavond op tegen Club Brugge. KRC Genk heeft nog heel wat recht te zetten tegen blauw-zwart en mag dat in eigen huis proberen.

Bij winst komt de tweede plaats iets dichterbij, maar de Limburgers hebben het zelf niet in handen. Na de 1 op 15 is het vooral zaak om er weer bovenop te komen.

"Of we zijn ingestort? Ach, dat is een groot woord", zegt coach Thorsten Fink bij Sporza. "We zijn goed begonnen aan de play-offs met 6 op 6. Maar iedereen verwachtte dat we de titel zouden pakken."

"We waren goed, maar in de play-offs weet je dat het dicht bij elkaar ligt. We hebben alles gegeven. De enige wedstrijd waar we tekortschoten was thuis tegen Antwerp. We hebben een goed seizoen gespeeld", gaat hij verder.

Een heel seizoen lang liep het gesmeerd, maar tijdens de play-offs zakte alles plots in. "Ja, we hadden het de laatste tijd moeilijk. En dat was niet echt de goede timing. Toch mogen we heel trots zijn op wat we dit seizoen verwezenlijkt hebben."

"We mogen Europa in en onze jonge spelers hebben zich kunnen ontwikkelen. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat deze groep het volgend jaar anders zal aanpakken. Ook ik zal lessen trekken uit deze play-offs", besluit Fink.