Club Brugge heeft wel één groot voordeel ten opzichte van Union in de titelstrijd: dit zeggen de regels

De titelstrijd in de Jupiler Pro League belooft opnieuw tot het allerlaatste fluitsignaal spannend te blijven. Met nog twee speeldagen te gaan, is het scenario waarin Union Saint-Gilloise en Club Brugge de play-offs afsluiten met een gelijk puntenaantal niet ondenkbaar.

In dat geval heeft Club Brugge het voordeel en zou het zich tot kampioen kronen. De reden hiervoor ligt in de regels rond de halvering van de punten bij de start van de play-offs.

Zowel Club Brugge als Union zagen hun puntenaantal afgerond worden, maar het eindklassement van de reguliere competitie geeft de doorslag bij gelijke stand. Daarin eindigde Club Brugge tweede, één plaats boven Union.

Deze regel betekent dat bij een gelijk puntenaantal na de play-offs, de ploeg die hoger eindigde in de reguliere competitie de titel wint. Aangezien Club Brugge toen tweede werd en Union derde, is Blauw-Zwart in het voordeel bij een gelijke eindstand.

De huidige stand en het resterende programma maken het scenario van een gelijke eindstand reëel. Beide ploegen hebben nog twee wedstrijden te spelen.

Club Brugge trekt komend weekend naar Anderlecht, Union moet naar de Bosuil. Daar zal al veel duidelijk worden, want niemand verwacht dat de Brusselaars op de laatste speeldag thuis punten laten liggen tegen KAA Gent.