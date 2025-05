En de winnaar van De Ebbenhouten Schoen 2025 is...

Tolu Arokodare mag zichzelf de beste Afrikaanse voetballer op de Belgische velden noemen. De aanvaller van KRC Genk werd bekroond met De Ebbenhouten Schoen.

Tolu Arokodare is de beste Afrikaanse voetballer van de Jupiler Pro League. De tweevoudig Nigeriaans international nam vanavond De Ebbenhouten Schoen in ontvangst.

De aanvaller van KRC Genk deed beter dan Noah Sadiki van Union SG. Het podium wordt vervolledigd door zijn Genk-ploegmaat Zakaria El Ouahdi.

1. Tolu Arokodare - KRC Genk

2. Noah Sadiki - Union SG

3. Zakaria El Ouahdi - KRC Genk

4. Promise David - Union SG

5. Raphael Onyedika - Club Brugge

Voor Tolu is de trofee een persoonlijke erkenning voor zijn seizoen. Met KRC Genk gaat de Nigeriaan immers naast de landstitel grijpen.

Tolu had de voorbije maanden een onmiskenbaar deel in het succes van De Smurfen. Hij was dit seizoen al goed voor 22 doelpunten en 7 assists over alle competities heen.

De kans is groot dat Tolu deze zomer andere oorden zal opzoeken. De aanvaller geniet concrete belangstelling van onder meer Borussia Dortmund.