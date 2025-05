KRC Genk-middenvelder Patrik Hrosovsky zegt op welk moment Genk alles uit handen gaf: "Tegen hen hebben we het verloren"

KRC Genk maakt sinds de nederlaag tegen Club Brugge geen kans meer op de titel. Middenvelder Patrik Hrosovsky legt uit waar het misliep.

KRC Genk stond er na het reguliere seizoen geweldig op. Alleen overkwam hen wat Union SG afgelopen seizoen overkwam: in de play-offs liep het helemaal verkeerd. De Limburgers zitten aan 1 op 18.

Na de eerste twee wedstrijden leek er niets aan de hand. Maar dan volgde de nederlaag op Jan Breydel, na een strafschop in de laatste minuut. Een serieuze domper waar Genk later niet meer van zou herstellen.

Toch is het niet daar dat Genk de titel verspeelde volgens Patrik Hrosovsky. "Het was één moment: we hebben de titel volgens mij verloren tegen Antwerp, daar pakten we maar 1 op 6 tegen. Op dat moment hebben we het verloren."

Eén bepaalde oorzaak kan de Slovaak niet aanduiden. "Het is een mix van alles. We kregen veel te makkelijk doelpunten binnen en konden niet scoren. Dan komen die penalty's en rode kaarten er nog bij. Zo'n momenten brachten ons naar beneden."

1 op 18 is te weinig, maar toch blijft de middenvelder positief. "Ik vind wel dat het team karakter toonde, we lieten zien dat we het graag wilden. We waren niet moe of zo."