Cercle Brugge zet grote stap richting behoud, maar Storck geeft duidelijke boodschap mee aan spelersgroep

Cercle Brugge heeft zondagavond een grote stap gezet richting behoud in de Jupiler Pro League. In de heenwedstrijd van de barrages was de ploeg met 1-5 veel te sterk voor tweedeklasser Patro Eisden Maasmechelen.

“We namen een goede start en hadden ook een goede trainingssessie achter de rug, die het team opnieuw vertrouwen gaf”, vertelde Storck na de wedstrijd in Het Belang van Limburg. De Duitse coach erkent dat de situatie niet makkelijk is voor zijn spelers. “Het is ook voor de spelers niet zo gemakkelijk om met een nieuwe coach en nieuwe identiteit aan de slag te gaan, ook onder grote druk.”

Storck koos ervoor zijn spelers meer vrijheid te geven en zag dat meteen terug op het veld. “Ik gaf ze ook wat meer vrijheid en zag vandaag heel wat goeie acties in balbezit. Dat is ook het doel: onze individuele klasse meer tonen.” De overwinning kwam dus niet zomaar uit de lucht vallen.

Toch waarschuwt Storck dat de klus nog niet geklaard is. “Dit was de wedstrijd die ik verwacht had. Hetgeen ik ook aan mijn spelers heb doorgegeven en waarop we ons hebben voorbereid.”

Strijd is nog niet gestreden

De volgende uitdaging wacht al snel, want vrijdag volgt de terugwedstrijd tegen Patro. “Patro zal vrijdag hoe dan ook weer een stevige tegenstander worden. Het is nu nog niet het moment om al te beginnen vieren.”

Storck besluit met een duidelijke boodschap: “Dat zal pas kunnen na de wedstrijd vrijdag. Tot dan moeten we echt die focus behouden.” Cercle Brugge lijkt op weg naar een verlengd verblijf in de hoogste klasse, maar de strijd is nog niet voorbij.