Union-spelers hebben een duidelijke reactie in huis na het verslaan van Club Brugge in de titelstrijd in Jupiler Pro League

Na drie keer net niet is het nu wel prijs voor de Unionisten. Zij zijn aan het feest, Club Brugge heeft het onderspit moeten delven in de titelstrijd.

"We zijn kampioen van België", kan doelpuntenmaker Franjo Ivanovic het amper geloven. "Deze fans verdienen dit, wij verdienen het. Een seizoen gaat met ups en downs, maar we zijn blijven vechten en krijgen nu wat we verdienen. Het is geweldig. Dit is een beloning voor het harde werk dat we gedaan hebben. Het is te gek, deze emoties!"

De Oostenrijkse Kroaat wil dit ook vieren met zijn naasten. "Mijn familie is hier, iedereen is hier." Ivanovic en Promise David halen ook hun gram, want in het begin van het seizoen scoorden ze niet en was er kritiek. "Ze hebben ons neergeslagen, maar we verdienen dit", valt hij in herhaling. "David is een geweldige speler, mijn spitsbroerder, mijn vriend. Ik hou van hem, meer valt er niet te zeggen."

Union doet het met sterk spitsenduo én doelman

Het zal voor Union een uitdaging zijn om dit spitsenduo te kunnen houden. "Ik hoop dat we volgend seizoen samen in de Champions League spelen." Anthony Moris weet als geen ander welke weg Union heeft afgelegd. De doelman was in de afgelopen seizoenen soms zelfs de pineut, maar keepte deze keer een feilloze campagne in de play-offs.

Hij wil het woord revanche dan weer niet in de mond nemen. "Dit hoeft voor niemand een revanche te zijn. De geschiedenis moet zichzelf schrijven. Dit is ook geen titel van één persoon, dit is een titel van het collectief. Of we dit in het begin van het seizoen konden denken? Als we er niet in geloofd hadden, zouden we nu geen kampioen zijn."

Moris geniet van de behaalde prijzen

Moris laat het allemaal over zich heen komen. "Ik realiseer me nog niet wat er gebeurt. Als kapitein de beker, Supercup en nu de titel winnen. De promotie in tweede klasse was ook al een mooi moment. We hebben het verdiend op basis van verschillende jaren."