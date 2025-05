Dit denkt Bryan Heynen van het feit dat hij niet geselecteerd is voor de Rode Duivels

Vorige week maakte bondscoach Rudi Garcia zijn selectie voor de Rode Duivels bekend. Daarin was geen plekje voorzien voor Bryan Heynen van KRC Genk.

De maand maart was een enorme opsteker voor Bryan Heynen. KRC Genk stond aan de leiding in de competitie, hij verlengde zijn contract bij de club en kreeg ook een eerste selectie voor de Rode Duivels.

“De hoop op zo'n selectie laaide al vaker op, vooral toen er een nieuwe bondscoach werd aangesteld. En zeker op een moment dat we met KRC Genk zo'n hoog niveau haalden”, klinkt het bij Heynen in Het Belang van Limburg.

Die zaken speelden volgens de kapitein van de Limburgers mee in de beslissingen die de bondscoach nam. Maar nu is hij er niet bij, na een moeilijke periode met Genk.

“Zo val ik nu net af, omdat we een terugval kenden in de play-offs. Dat is jammer, maar mijn debuut pakken ze me nooit meer af”, gaat hij verder.

En het was vooral opvallend dat het allemaal in Genk gebeurde. “Het was alsof het in de sterren geschreven stond: het gebeurde hier in Genk met ook nog eens een straffe remontada tegen Oekraïne.”