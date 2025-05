"Dit is ook een beetje mijn titel, maar weet niet of ik uitgenodigd ben voor het feest"

Union SG pakte zondagavond de landstitel. Ook van de partij: Loïc Lapoussin die vindt dat hij zelf ook deel uitmaakt van de kampioenenploeg.

Afgelopen winter vertrok Loïc Lapoussin bij Union SG. Hij zette zijn carrière verder bij STVV. Zondagavond was hij van de partij op de titelmatch van zijn ex-ploeg.

Union SG zit duidelijk nog in het hart van Lapoussin. “Of dit ook een beetje mijn titel is? Natuurlijk, ik heb toch meegespeeld dit seizoen", vertelde hij bij Sporza.

Voor Lapoussin heeft Union SG de titel dubbel en dik verdiend en moeten de spelers, fans en de clubs dit enorm hard vieren, want dit zullen ze niet vaak meemaken.

Union SG heeft volgens Lapoussin geschiedenis geschreven en is de landstitel een beloning voor al het werk dat de voorbije jaren gedaan werd. Van zijn vertrek heeft hij geen spijt.

“Neen, zo werkt het voetbal. We nemen allemaal een andere weg. Maar het doet me plezier, want ik heb er ook deel van uitgemaakt”, is hij duidelijk.

“Ja, ik voel me ook een beetje kampioen, al weet ik niet of ik uitgenodigd ben voor het feest. Dat ligt me wel, maar we zien wel”, besloot hij