Na de slotspeeldag: zo zit het met de Europese tickets (en al enkele mogelijke tegenstanders)

De Jupiler Pro League zit er helemaal op. De hoofdprijs is voor Union SG, maar ook de Europese tickets zijn zo goed als verdeeld.

Als kampioen mag Union SG rechtstreeks naar de competitiefase van de Champions League. De loting voor deze competitie vindt plaats op 28 augustus.

Club Brugge komt als reekshoofd in de derde voorronde van de Champions League terecht. Daar kan het Fenerbahce of Nice treffen. De twee andere mogelijke tegenstanders komen uit de voorrondes. De loting vindt plaats op 21 juli.

Club Brugge moet twee voorrondes overleven om in de poulefase van de Champions League terecht te komen. Lukt dat niet, dan volgt de poulefase van de Europa League.

KRC Genk komt als derde in de competitie uit in de play-offronde van de Europa League. De loting daarvan is voorzien op 4 augustus. Als het verliest is er de competitiefase van de Conference League als vangnet.

RSC Anderlecht is vierde en speelt de tweede voorronde van de Europa League. Mogelijke tegenstanders zijn FC Utrecht, Banik Ostrava of Hibernian. De loting is op 18 juni voorzien.

Antwerp en Charleroi spelen donderdag nog voor het vijfde Europese ticket. De winnaar mag naar de tweede voorronde van de Conference League, met loting op 18 juni.