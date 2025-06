Blijven of toch mooie transfer maken? Ploegmaat bij Anderlecht spreekt klare taal over de situatie van Kasper Dolberg

Het blijft onzeker of Kasper Dolberg volgend seizoen nog bij Anderlecht zal voetballen. Ook zijn ploegmaats volgen het met argusogen, want zij weten ook dat hij iemand is die het doel weet staan.

Anderlecht moet aan de bak als het de kloof wil dichten met de drie teams die het voor zich moest dulden in het afgelopen kampioenschap. Dan wil je niet een spits als Kasper Dolberg kwijtraken. Anderlecht heeft aangegeven dat het met hem verder wil. Dolberg heeft daar oren naar, maar sluit een vertrek ook niet helemaal uit.

Lille, Ajax, Burnley, Leeds, Besiktas en Fulham: de clubs staan voor hem in de rij. Leeds en Fulham zouden het meest concreet zijn, maar een doorbraak in dit dossier is er nog niet. Ook Lucas Hey vraagt zich af waar zijn landgenoot volgend seizoen zal voetballen. "We zijn het erover eens dat hij op een hoger niveau kan spelen", zegt de verdediger aan het magazine Tipsbladet.

Hey zou transfer van Dolberg begrijpen

"Het is duidelijk dat het zonde zou zijn om iemand als hij te verliezen, als het uiteindelijk zo uitdraait. Als hij terug in één van de vijf beste competities wil spelen, dan moet hij zijn droom volgen en dat doen." Dolberg speelde eerder al in onder meer Duitsland en Spanje. "Ik zou het begrijpen met het niveau dat hij haalt." Hey zou het hem dus niet kwalijk nemen.

"Hij heeft in ieder geval het niveau om in één van de vijf beste competities te spelen", onderstreept hij zijn geloof in de kwaliteiten van zijn landgenoot. We nemen wel aaan dat de 22-jarige Scandinaviër over de meeste ploegmaats heel lovend zou spreken. "Wat ik dagelijks van hem te zien krijg, is nog van een ander kaliber."

Vierklapper van Dolberg tegen Gent blijft bij

Hey heeft Dolberg ook een bepaald traject zien afleggen. "Ik kwam in januari bij de ploeg. Hij had het toen lastig, maar hij kwam sterk terug. Vooral zijn vier doelpunten tegen Gent blijven me bij. Alles ging die dag binnen. Hij is een bekwame spits, maar ook een goed mens." Het is nu eerst uitkijken of Dolberg fit kan blijven.