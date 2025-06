'Medische testen achter de rug: Antwerp speelt sterkhouder kwijt'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het gaat snel bij Royal Antwerp FC. Ze staan er op het punt om een sterkhouder te gaan verliezen. Een en ander is wel heel snel in een stroomversnelling terecht gekomen.

Royal Antwerp FC wilde alles op alles zetten om een aantal sterkhouders langer aan de club te binden. Daarbij ook onder meer Tjaronn Chery, die op 37-jarige leeftijd bewees nog heel wat aan te kunnen.

Nadrukkelijke belangstelling

Met twaalf goals en zes assists stond hij ei zo na in ons team van het seizoen, maar hij maakte daarmee ook indruk op heel wat clubs in het buitenland. En nu lijkt het heel erg snel te gaan.

The Great Old wil nog steeds proberen om hem te houden, maar de kans wordt steeds groter dat de aanvallende middenvelder terug zal keren naar Nederland. Hij staat er in de nadrukkelijke belangstelling van NEC Nijmegen.

Snelle deal voor 500.000 euro

Meer zelfs: ondertussen zouden volgens Voetbal International de medische tests al achter de rug zijn, waardoor niets nog een deal in de weg staat. Met de deal zou een half miljoen euro gemoeid moeten zijn.

Een jaar geleden maakte Chery pas de overstap van ... NEC naar Antwerp. Nu lijkt hij dus klaar voor de omgekeerde move. Voor Overmars en Antwerp is het een erg pijnlijke zaak te noemen.