Opmerkelijk: 'Belgische voetbalbond wil coach weghalen bij Belgische eersteklasser'

Timmy Simons was trots op de tweede plek van Westerlo in de play-offs. Een verlengd verblijf bij de Kemphanen? Dat is echter nog steeds niet zeker.

Er zijn verschillen in visie tussen Simons en het bestuur, en werd er in de kleedkamer gemord over de communicatie, die moeizaam verliep. En dus is de vraag wat er met hem gaat gebeuren?

🇧🇪 Infos #DiablesRouges :

👀 The national technical department considering Timmy Simons (#Westerlo) to take over the U21s. The idea is to work with a coach who could grow within the Belgian FA, inspired by the Luis de la Fuente model with the Spanish Federation. #mercato #JPL pic.twitter.com/DPVgXqy8ll