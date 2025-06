🎥 Bonsai: Wesley Sonck gaat opnieuw helemaal los en dat levert unieke beelden op

Wesley Sonck? Die is van alle markten thuis. Naast goaltjesdief en analist weet hij ook raad met zijn stem als het aankomt op zingen. Dat toonde hij de voorbije jaren al meermaals en ook nu was het raak.

Een jaar geleden maakte Wesley Sonck al eens indruk in de tv-studio's tijdens de omkadering rond het EK met een liedje dat hij had opgedragen aan Romelu Lukaku op de akkoorden van Clouseau.

Ondertussen zingt Wesley Sonck op Belgische televisie Romelu Lukaku toe, op de klanken van Clouseau. #EURo2024 #belroe pic.twitter.com/PRmvmOVWmv — Dominique Pichel (@DominiquePichel) June 22, 2024

Het was niet de eerste keer dat hij dat deed. Hij zong ooit al op de Gentse Feesten en ook tijdens het WK 2022 toonde hij al dat hij goed was met zijn stem.

En ook nu blijft hij van zich laten horen. Tijdens De Spiegeltent in Ninove - een twaalfdaags festival dat de voorbije dagen volop bezig was - heeft hij het podium beklommen.

De Spiegeltent is een feestelijke, tijdelijke installatie die door NKV De Foesjelieers jaarlijks wordt neergezet in Ninove. Sonck was er een van de absolute sterren dit jaar.

Beelden van Radio Ninove maken duidelijk dat hij in zijn element was. Hij danste erop los en zong ook op onder andere 'Channel One Bonsai' van Thunderball samen met Bram en Lennert. Genieten, zoveel is duidelijk.