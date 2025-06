'Anderlecht verrast: publiekslieveling in beeld om fans te paaien'

RSC Anderlecht werd dit seizoen vierde in de Jupiler Pro League. Volgend seizoen willen ze opnieuw een stapje hogerop raken en ook werken aan hun relatie met de supporters. Daartoe hebben ze nu alvast een plan.

De fans van RSC Anderlecht hebben zich de voorbije weken en maanden meermaals zeer kritisch uitgelaten. Grote Kop-van-Jut is en blijft daarbij Wouter Vandenhaute.

Morrende fans tegenhouden?

Ondertussen is beslist dat Besnik Hasi ook volgend seizoen de T1 van paars-wit zal blijven. En nu wordt gekeken naar andere profielen om de staff verder aan te vullen naar de nieuwe jaargang toe.

Daarbij denkt Anderlecht nu ook aan een gewezen publiekslieveling om de staff uit te breiden, want Lucas Biglia zou in beeld zijn om T3 te worden bij Anderlecht.

Biglia op komst?

De Argentijn speelde tussen 2006 en 2013 voor Anderlecht. In die periode zorgde hij mee voor onder meer vier landstitels voor paars-wit en was hij een echt icoon voor de supporters.

Nu wordt er dus aan gedacht om hem terug in huis te halen, al is er nog geen zekerheid of de Argentijnse international ook effectief op die deal gaat ingaan. Toch is het Anderlecht menens om hem in huis te halen. Ondertussen wordt ook nog verder gespeurd naar mogelijke versterkingen in het spelersarsenaal.