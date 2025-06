Antwerp hoopt op de jackpot: concrete interesse in sterkhouder die stevige transfersom moet opbrengen

Lille OSC wil zich versterken voor de komende Europa League-campagne en richt zijn blik op Zeno Van Den Bosch. De Franse club is in gesprek met het kamp van de 21-jarige verdediger van Antwerp, al is er nog geen officieel bod uitgebracht.

Van Den Bosch was dit seizoen een onmisbare pion in de verdediging van Antwerp. Hij speelde 46 wedstrijden, telkens als basisspeler, en bewees zowel nationaal als Europees zijn waarde. Ook bij de Belgische beloftenploeg behoort hij inmiddels tot de vaste kern. Eerder maakte Van Den Bosch al duidelijk dat hij zich afgelopen seizoen wou blijven ontwikkelen bij Antwerp. Ondanks buitenlandse interesse in de winter koos hij voor stabiliteit en verlengde hij zijn contract tot 2026, al was dat vooral met het oog op een transfersom. Vergelijkingen met routiniers als Toby Alderweireld komen niet uit de lucht vallen. Met zijn vista, rust aan de bal en solide verdedigende werk overtuigde hij menig waarnemer. Zijn profiel past perfect bij het moderne verdedigende werk: sterk in de opbouw en duelkrachtig. Bij Antwerp beseffen ze dat de jonge verdediger gewild is. Ze hopen dan ook op een stevige transfersom. De interesse komt niet enkel uit Frankrijk, ook clubs uit Duitsland, Italië en het Midden-Oosten volgen zijn ontwikkeling op de voet. Voor Lille zou Van Den Bosch een belangrijke schakel kunnen worden. De club zoekt naar directe versterking in het hart van de defensie. De komende weken moeten duidelijk maken of de onderhandelingen ook effectief leiden tot een overstap.