Club Brugge breekt collectief én individueel records: dit is de duurste speler in België aller tijden

Bij Transfermarkt hebben ze deze week een nieuwe update gegeven van de marktwaardes. En daarbij zijn er diverse records gesneuveld. Zo is Ardon Jashari nu de speler met de hoogste marktwaarde ooit in de Belgische competitie.

Dat Ardon Jashari deze zomer een weergaloze recordtransfer gaat maken? Dat staat nog niet vast, maar zit wel zeker in de pijplijn. Qua marktwaarde heeft hij in ieder geval al een record beet.

32 miljoen euro voor Jashari

Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt gestegen naar niet minder dan 32 miljoen euro. Daarmee doet geen enkele speler in de Jupiler Pro League beter. Niet in het heden, maar zelfs niet in het verleden.

Jashari is de duurste speler aller tijden en steekt daarmee ook Joel Ordonez voorbij in de lijst van spelers van Club Brugge. "Ik denk dat de prestaties van Jashari voor zich spreken om hem een nieuwe marktwaarde van 32 miljoen euro te geven", aldus Bart Tamsyn van Transfermarkt.

Bijna 200 miljoen euro waard

“Als je hoort dat Paris SG en Manchester City zich gepositioneerd hebben voor hem en er een recordbedrag van minstens 40 miljoen euro voor hem op tafel moet gelegd worden, is het ook logisch dat zijn marktwaarde volgt en ook daar een nieuwe mijlpaal vestigt."

"Maar we mogen natuurlijk de collectieve prestatie van Club Brugge niet vergeten. Ze grepen dan wel naast de landstitel, ze wonnen de Croky Cup en ook in de Champions League werd de doelstelling overtroffen. Blauw-zwart boekt dan ook als geheel een nieuw record en met een marktwaarde van 198,2 miljoen euro bonkt het nadrukkelijk op de deur van de 200 miljoen euro.”