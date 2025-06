Dan toch nog eens Champions League in het Lotto Park: Anderlecht dichtbij akkoord met Union

Union Saint-Gilloise voert gesprekken met buur Anderlecht om volgend seizoen zijn Champions League-thuiswedstrijden af te werken in het Lotto Park. De kans op een akkoord is groot: beide clubs staan ervoor open, en de praktische puzzel lijkt opgelost.

Het Dudenpark, thuishaven van Union, voldoet niet aan de UEFA-normen om op het hoogste Europese niveau te mogen aantreden. Daardoor moet de landskampioen opnieuw uitwijken. Vier alternatieven lagen op tafel: Gent viel meteen af, terwijl Leuven en de Heizel uiteindelijk ook niet ideaal bleken. De afstand tot Leuven ligt gevoelig bij de Union-aanhang, en over het veld op de Heizel blijft twijfel bestaan na het slechte onderhoud van vorig seizoen.

Union-CEO Philippe Bormans zocht daarom toenadering tot Anderlecht, weet Het Nieuwsblad. Twee jaar geleden speelde Union er al in de Europa League, en die samenwerking kan nu een vervolg krijgen op het kampioenenbal. De kalender vormt geen probleem: Anderlecht speelt normaal op donderdag in de Europa League, terwijl Union op dinsdag of woensdag zal aantreden in de Champions League.

Opmerkelijk is dat Kenneth Bornauw, de afscheidnemende CEO Non-Sports van Anderlecht, de onderhandelingen namens paars-wit leidt. Zijn vertrek werd al aangekondigd, maar hij wil dit dossier nog afronden. De definitieve goedkeuring van de andere clubleiders bij Anderlecht is wel nog vereist.

Voorlopig zou het akkoord enkel gelden voor de vier thuiswedstrijden in de groepsfase van de Champions League, de zogenaamde League Phase. Maar die vier duels kunnen grootse affiches opleveren: Union zit in Pot 4 en maakt kans op topaffiches tegen ploegen als Real Madrid, Manchester City of Bayern München.

Het Lotto Park kan zich dus mogelijk opmaken voor Europees topvoetbal van het hoogste niveau, maar met Union als thuisspelende ploeg. Wat ooit ondenkbaar leek in het Brusselse voetbal, wordt nu realiteit: paars en geel delen straks misschien meer dan enkel een stad.