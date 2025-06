"De hele Belgische top wil hem!" - Makelaar onthult dat 18-jarige heel gegeerd is in België

Luka Vuskovic, amper achttien jaar oud, heeft met zijn imposante prestaties bij Westerlo het Belgische voetbal stormenderhand veroverd. De Kroatische verdediger, die door Tottenham werd uitgeleend, geldt als een van de revelaties van het voorbije seizoen in de Jupiler Pro League.

Hoewel Westerlo hem dolgraag nog een jaar zou houden, lijkt dat niet aan de orde. Tottenham wil de jonge Kroaat deze zomer aan het werk zien tijdens de voorbereiding, in de hoop dat hij zich kan tonen op het hoogste niveau. Maar de Engelse club is niet de enige partij die knopen moet doorhakken.

De concurrentie voor een nieuwe uitleenbeurt is immers moordend. Volgens makelaar Mario Carevic staan "alle grote clubs van België" in de rij voor Vuskovic. Namen worden niet genoemd, maar het is duidelijk dat de top van de JPL zijn dossier nauwlettend volgt.

Opvallend: Club Brugge probeerde hem afgelopen winter al binnen te halen. De Bruggelingen waren zelfs bereid om fors te investeren, maar Vuskovic bleef uiteindelijk het seizoen uitdoen bij Westerlo. Een nieuwe poging lijkt niet uitgesloten.

Toch is niets zeker. Alles hangt af van de plannen van Tottenham. Vuskovic’ toekomst ligt volledig in hun handen: kiezen ze voor een nieuwe uitleenbeurt of blijft hij in Londen? Die beslissing zal cruciaal zijn voor de volgende stap in zijn carrière.

Eén ding staat vast: met een transfersom van zo’n vijftien miljoen euro blijft een definitieve overstap naar België onhaalbaar, behalve voor Brugge natuurlijk. Maar een nieuwe uitleenbeurt naar een topclub in eigen land zou ook zomaar kunnen. Het wordt dus uitkijken naar wat de zomer brengt voor deze Kroatische diamant.