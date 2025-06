Hallucinant en nu helemaal club van Brussel: Union SG steekt Anderlecht ook qua transferwaarde voorbij

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Transfermarkt is met de nieuwe transferwaardes naar buiten gekomen richting zomermercato. En daarbij zijn er toch wel wat opvallende zaken te noteren. Zo ook als het gaat over de Brusselse teams.

Union kroonde zich volgens Tranfsermarkt tot de terechte kampioen dit seizoen na een knappe 28 op 30 in de Champions' Play-offs. Het heeft hen ook geen windeieren gelegd op de waardetabel.

Union stijgt met 20%

De Brusselse club ziet zijn marktwaarde met 20% stijgen en gaat met 107,8 miljoen euro voor de eerste keer in haar geschiedenis over de kaap van de 100 miljoen euro.

Area Manager Bart Tamsyn van Transfermarkt legt uit: “Het is vooral een collectief dat gewonnen heeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat maar liefst elf spelers een upgrade hebben gekregen."

Union voorbij Anderlecht

"Als we dan toch naar namen moeten kijken, dan springen vooral de aanvallers Franjo Ivanovic en Promise David in het oog, die elk 5 miljoen euro aan hun marktwaarde zagen toegevoegd worden en nu respectievelijk 13 en 11 miljoen euro waard zijn. Met een nieuwe marktwaarde van 12 miljoen euro zet Noah Sadiki zich mooi tussen de twee in.”

Opvallend Union is nu ook officieel meer waard dan Anderlecht - dat is nog nooit gebeurd. "Paars-wit zakt vijf miljoen in waarde en zakt daardoor onder de 100 miljoen euro en ziet zich voorbij gestoken worden door stadsgenoot Union SG."