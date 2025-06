Moet hij de nieuwe Ordoñez worden? Club Brugge toont interesse in verdediger uit Honduras

Club Brugge roerde zich al met de transfer van Nicolò Tresoldi en het staat ook dicht bij Ludovit Reis. Daarmee zou de Brugse honger niet zijn gestild. Het toont naar verluidt interesse in een jonge verdediger uit Honduras.

In zijn zoektocht naar jong talent, speurt Club Brugge ook de wat exotischere markten af. Zo haalde het eerder onder meer Joel Ordoñez al op zeer jonge leeftijd binnen. Ordoñez staat ondertussen dicht bij een transfer richting de Premier League en zou vele miljoenen kunnen gaan opbrengen.

Een straffe stoot van het bestuur van Club en één die ze graag nog een keer zouden herhalen. In die optiek heeft het naar verluidt zijn oog laten vallen op een jonge verdediger uit Honduras.

Volgens plaatselijke media is Club namelijk geïnteresseerd om Jeffrey Ramos naar België te halen. Ramos is een centrale verdediger van 18 die in eigen land bij Real Sociedad speelt. Daar heeft hij zich in de kijker gespeeld en dat zou hem een transfer kunnen opleveren.

Hij kan naar verluidt in eigen land een stap zetten. Maar ook het buitenland is een optie. Zo is Club Brugge blijkbaar één van de teams die zijn situatie volgen. Blauw-Zwart is wel niet de enige ploeg met interesse in Ramos. Ook onder meer het Spaanse Alavés houdt de jongeman in de gaten.

Als Club er in slaagt om Ramos naar België te halen, zal hij vermoedelijk eerst nog kunnen rijpen bij Club NXT in de Challenger Pro League. Als hij zich daar verder kan ontwikkelen, komt hij in aanmerking voor het eerste elftal.