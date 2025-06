'KAA Gent wil twee pittige versterkingen halen bij Dender en Kortrijk'

KAA Gent eindigde dit seizoen op een teleurstellende zesde plaats in de Champions' Play-offs. En dus wil het naar volgend seizoen toe beter gaan doen. Daartoe heeft het heel wat spelers op het oog, al is het nog maar de vraag of het tot een akkoord zal komen.

KAA Gent wil zich op verschillende plaatsen versterken met oog op het nieuwe seizoen onder nieuwe coach Ivan Leko. Het denkt daarbij aan een nieuwe spits, een nieuwe spelmaker, een linkerflankspeler en een centrale verdediger.

Scheidler moeilijk verhaal

Voor de optie als spits is Aurélien Scheidler van Dender al een tijdje de nummer één op het verlanglijstje. Al lijkt dat niet meteen een makkelijke zaak te gaan worden. Volgens Het Nieuwsblad is Scheidler voorlopig nog te duur.

FCV Dender heeft de aankoopoptie op Aurélien Scheidler onlangs gelicht en betaalde daarvoor 800.000 euro aan het Italiaanse Bari. De Franse spits tekende tot medio 2027 bij de Oost-Vlaamse club, waardoor ze boter bij de vis willen.

Kadri naar Gent?

En dan is er ook nog Abdelkahar Kadri, die al een tijdje aan het azen is op een toptransfer. Zeker nu KV Kortrijk naar tweede klasse is gedegradeerd is het een kwestie van tijd voor er een deal gevonden zal worden.

Maar ook hier is het nog maar de vraag of Gent kapitaalkrachtig genoeg is om hem in te lijven. Voorlopig is er alvast nog niets concreet in de zaak en de vraag is of en wanneer dat zo zal worden.