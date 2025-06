Toptransfer in de maak? 'Anderlecht dreigt sterkhouder te verliezen aan Serie A-club'

Anderlecht wil een nieuwe kern samenstellen voor volgend seizoen. Een speler die de club liever niet ziet vertrekken geniet interesse van Lazio.

Anderlecht staat voor een drukke transferzomer. Er zijn heel wat spelers die mogen vertrekken, de club wil een nieuwe kern samenstellen voor volgend seizoen.

Een speler die paars-wit liever niet ziet vertrekken is Jan-Carlo Simic. Hij kwam pas een jaar geleden over van AC Milan, Anderlecht betaalde destijd drie miljoen euro.

Zijn marktwaarde is ondertussen gestegen naar 8 miljoen euro. De Servische verdediger heeft nog steeds bijzonder veel potentieel, en dat zien ook buitenlandse clubs.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Lazio al contact gehad met zijn entourage. De Italiaanse club bereidt een move voor als Mario Gila zou vertrekken.

Lazio ziet iets groot in Simic, waardoor hij hoog op de shortlist staat. Afgelopen seizoen speelde hij in totaal 49 wedstrijden voor Anderlecht, waarin hij goed was voor vier doelpunten.