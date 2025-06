Antwerp zet hoog in, maar voorlopig blijft het kalm rond speler die geld moet opbrengen

Antwerp hoopt deze zomer flink te cashen met de verkoop van Zeno Van den Bosch. De centrale verdediger staat in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder Lille, Sporting Braga en Parma. Vooral de Franse club zou voorbereidingen treffen voor een bod.

Maar het gewenste bedrag - tien miljoen euro - lijkt voorlopig buiten bereik. Van den Bosch ligt nog slechts één jaar onder contract op de Bosuil. Dat zet Antwerp in een zwakke onderhandelingspositie. Hoewel Transfermarkt zijn waarde op zo’n tien miljoen euro schat, weten geïnteresseerde clubs dat de tijd in hun voordeel speelt.

Een transferbedrag tussen de zes en tien miljoen lijkt realistischer. Daarbij heeft de speler zelf ook inspraak in zijn toekomst. Van den Bosch wil enkel naar een club waar hij zich sportief kan ontwikkelen.

Sporting Braga en Lille liggen geografisch en sportief interessant, terwijl Parma al ervaring heeft met Antwerp-spelers zoals Mandela Keita en Jacob Ondrejka. Voor Antwerp is de situatie duidelijk: vers geld is noodzakelijk.

De club moet inkomsten genereren via transfers om de financiële balans in evenwicht te houden. Van den Bosch is één van de weinige spelers met een concrete marktwaarde én buitenlandse interesse.

Een verlengd verblijf op de Bosuil lijkt onwaarschijnlijk. Mocht Antwerp hem houden zonder contractverlenging, dan is de kans reëel dat hij volgend jaar gratis vertrekt. Dat risico kan de club zich niet veroorloven. Een verkoop deze zomer lijkt dus onafwendbaar.