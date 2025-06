Dat zal zijn populariteit niet ten goede komen: de uitspraken van Wouter Vandenhaute die Vincent Kompany weglachte

Anderlecht bevindt zich nog steeds in een turbulente periode. Rondom de club wordt nog steeds betreurd op welke manier Vincent Kompany drie jaar geleden moest vertrekken.

Op een vrij symbolische manier, op de dag dat Anderlecht zijn bekerfinale tegen Club Brugge verloor, won Vincent Kompany de Bundesliga met Bayern München. Kompany had ook een bekerfinale verloren met de paars-wit in zijn laatste seizoen (tegen Gent, na strafschoppen).

Na de fatale penaltyreeks tegen de Buffalos, had Vince The Prince al zijn spelers verzameld in het midden van het veld: "Herpak jullie, jongens! Zorg ervoor dat jullie blijven strijden voor trofeeën! Maak je geen zorgen om mij, ik zal als coach wel trofeeën winnen." Sindsdien heeft Kompany de Championship gewonnen met Burnley en nu dus ruim een maand geleden de Duitse competitie.

Anderlecht jaagt nog steeds achter zijn eerste trofee aan sinds 2017. De druk rond Wouter Vandenhaute neemt toe. Het vertrek van Kompany via de achterdeur wordt hem juist verweten.

De Anderlecht-voorzitter had een verschil in visie aangehaald om de scheiding te beschrijven. Onlangs heeft hij uitgelegd dat zijn voormalige coach naar een Engels model wilde worden, en dus ook technisch directeur. Iets wat Vandenhaute wou vermijden.

In Het Laatste Nieuws valt een ander verhaal te lezen. De krant heeft infomatie gewonnen bij de entourage van Kompany. Daaruit blijkt dat de voormalige Rode Duivel geen technisch directeur wilde worden. Er wordt gemeld dat de recente uitspraken van Vandenhaute worden weggelachen door Vincent Kompany en zijn entourage: 'Al wordt niet ontkend dat hij het frustrerend vond om verantwoording af te leggen tegenover Vandenhaute en diens rechterhand Peter Verbeke.'