Anderlecht neemt opvallende beslissing voor voorbereiding, maar... zit wel al ver in onderhandelingen met Union

Anderlecht zal deze zomer geen galawedstrijd organiseren in aanloop naar het nieuwe seizoen. Die beslissing heeft alles te maken met de grote investering die de club gedaan heeft om de grasmat in het Lotto Park te vernieuwen.

Om het veld voldoende rust te gunnen, worden er tot nader order geen wedstrijden op het hoofdveld gespeeld. De clubleiding had initieel plannen om rond het weekend van 20 juli een prestigeduel te organiseren, maar die optie is definitief van tafel geveegd.

De timing valt bovendien net voor de start van de Europese campagne: Anderlecht komt op 24 juli al in actie in het tweede voorronde van de Europa League. Ondertussen wordt er wél nog onderhandeld met Union Saint-Gilloise om de stadsrivaal toe te laten hun Champions League-campagne in het Lotto Park af te werken.

Volgens onze informatie zitten die gesprekken in een vergevorderd stadium en wordt er op korte termijn een akkoord verwacht. De spelers van Anderlecht worden op vrijdag 20 juni opnieuw op Neerpede verwacht voor medische en fysieke testen.

Drie dagen later staat de eerste training gepland onder leiding van Besnik Hasi en zijn vernieuwde technische staf. De voorbereiding zal daarna in een stroomversnelling gaan.

Tussen 28 juni en 5 juli speelt paars-wit drie oefenwedstrijden, al zijn de tegenstanders nog niet officieel bevestigd. Vervolgens trekt de ploeg van 7 tot 13 juli op stage naar Renesse, in Nederland. Daar staat op 12 juli een vriendschappelijke wedstrijd op het programma, net voor de terugkeer naar Brussel.