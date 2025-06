De beste speler van het seizoen vervangen? Anderlecht heeft gelijk om vooruit te plannen

Het gerucht heeft velen verrast: RSC Anderlecht zou op zoek zijn naar een nieuwe doelman. Maar de redenen zijn logisch, althans als het niet gaat om de nummer 1 te vervangen.

Colin Coosemans was ongetwijfeld de beste speler van paars-wit dit seizoen. Als dat veel zegt over de situatie bij RSC Anderlecht, zou het onrechtvaardig zijn om deze prestatie te relativeren: de keeper, die niet zo lang geleden nog op de derde plaats in hiërarchie stond, heeft een topseizoen achter de rug.

Dus waarom zou de club dan de transfermarkt afspeuren op zoek naar... een nieuwe doelman? Het gerucht over de komst van Thomas Kaminski (die eerder gevolgd werd door Standard) kwam als een verrassing. De interesse in Gaëtan Coucke bevestigt dit: Anderlecht wil zich versterken op de keeperspositie.

De leegte achter Coosemans

De belangrijkste reden voor deze zoektocht is een vaststelling: achter Colin Coosemans is er een leegte. De nr. 2 is Mads Kikkenborg, een transfer van Fredberg die nooit echt heeft overtuigd en die Anderlecht zou kunnen verlaten bij een goed bod. Timon Vanhoutte wordt ook niet gezien als een groot talent à la Verbruggen.

Als we dit vergelijken met bijvoorbeeld Club Brugge, waar Nordin Jackers Mignolet zonder kwaliteitsverlies kan vervangen, of bij Union waar Chambaere en Imbrechts als betrouwbaar worden beschouwd. Genk had Hendrik Van Crombrugge als back-up voor Penders, en Antwerp kon rekenen op de ervaring van Thoelen. RSCA is bijna een van de meest kwetsbare teams in België wat betreft de positie achter de eerste keeper.

Met de terugkeer van de Europese wedstrijden in het Lotto Park en gezien de pech van de club met blessures, zou het een professionele fout zijn om het seizoen te starten met als enige zekerheid onder de lat Colin Coosemans.

Coosemans uitdagen ondanks zijn status?

De grote vraag is: waarom zou je een Thomas Kaminski laten komen die waarschijnlijk rekent op het statuur van eerste doelman. Zijn recente status als Rode Duivel, aangeboden door Domenico Tedesco, mag niet leiden tot een overschatting van een doelman die de afgelopen twee seizoenen met zijn club Luton Town degradeerde.

Kaminski werd bij zijn eerste passage bij Anderlecht bekritiseerd net als bij KAA Gent voordat hij naar Engeland vertrok. Als hij terugkeert naar het Lotto Park, zal niets hem onmiddellijk tot basisspeler maken: Colin Coosemans zou zeker een voorsprong op hem hebben, vooral vanwege zijn rol in de kleedkamer. En een beetje concurrentie zou hem niet per se schaden als het gezond is.

Gaëtan Coucke zou duidelijk de nr. 2 zijn. Hij was een keeper in de middenmoot die ervoor koos om in plaats van een stap hogerop te zetten in België, naar Saudi-Arabië te trekken. Zowel hij als Kaminski zouden capabele reserves zijn die onmiddellijk tussen de palen kunnen staan in geval van blessure, schorsing of dip van de onbetwiste eerste keeper.

Natuurlijk wordt er ook gefluisterd achter de schermen dat de sterke persoonlijkheid van Colin Coosemans, de enige leider in de kleedkamer nu Vertonghen gestopt is, niet bij iedereen in de smaak valt. Zijn beschuldigende uitspraken over het gebrek aan stabiliteit in de club zouden het bestuur niet bevallen. In dat opzicht, is dit misschien een manier om druk op hem uit te oefenen? Moeilijk te zeggen, maar het aantrekken van een reservedoelman is zeker geen slecht idee op sportief vlak.